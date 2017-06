Chiude la scuola, apre Autoscuola Brianza. O meglio, l’autoscuola casatese prosegue la propria attività incrementando però le lezioni di teoria e le guide perché, a partire dall’ultima campanella e fino a settembre, la frequenza degli iscritti subisce un’impennata. «Confermo - spiega Rosanna Rampin - Con le vacanze sono sempre più numerosi gli studenti che occupano il tempo libero iscrivendosi in autoscuola sia per la patente AM per il ciclomotore, sia per la patente A per la conduzione della moto. Per far fronte all’incremento di domanda, grazie anche alla presenza di stagisti inviati dagli istituti scolastici, metteremo a disposizione degli interessati le postazioni computerizzate per i quiz anche al mattino (esercitarsi in sede significa, tra l’altro, poter consultare i vari insegnanti in caso di dubbio). Inoltre nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16 e dalle 19.30 alle 20.30 lezioni intensive di teoria».

Rosanna ricorda che sempre maggior successo sta riscuotendo la guida accompagnata grazie alla quale anche i 17enni possono mettersi al volante e che da qualche settimana, vista la grande richiesta, lei stessa ha cominciato a tenere le guide notturne.

E’ inoltre possibile fare pratica su una vettura con cambio automatico: «Tutti i ragazzi che hanno sostenuto l’esame per la patente sulla nostra Classe A Automatica sono molto soddisfatti. Ricordo che nei prossimi anni il parco auto ibrido in circolazione sulle nostre strade sarà sempre più ampio. Poiché le vetture ibride sono tutte con cambio automatico, imparare a utilizzare questo dispositivo con l’assistenza dei nostri istruttori può essere molto utile».

Per informazioni e iscrizioni Autoscuola Brianza è in via Roma 11 a Casatenovo (Telefono 039.9203729).

Autoscuola Brianza è anche su Facebook.

