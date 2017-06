Da Gabel casa la migliore selezione di biancheria per la casa firmata dalla stessa Gabel oltre che da Somma, Pretti e Vallesusa (marchi che fanno parte del Gruppo Gabel). Non mancano collezioni trasversali per stile e prezzo, oltre a una ricca serie di offerte. «Siamo attenti alla qualità e controlliamo tutti i processi produttivi - affermano i responsabili -. Garantiamo uno stile innovativo e proteso alla ricerca e prodotti che risultino di agevole utilizzo, come per esempio le lenzuola easy care, il copridivano poncho e il sistema “Più Mio” dei nostri copri-piumini. Tutto è pensato per “vestire” al meglio la casa ed è realizzato per favorire sempre il benessere di ogni cliente. Aspettiamo gli interessati da Gabel Casa a Busnago, in Via Italia 215 (Parco Globo) - concludono dalla sede - lo staff è a disposizione per ogni informazione, presentare nei dettagli le nostre collezioni e rilasciare la nostra carta fedeltà che offre vantaggi e sconti speciali».

www.gabelgroup.it

Edizione digitale