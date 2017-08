Da Zoo Megastore, in Viale Italia n. 215, un vastissimo assortimento per tutto quel che gravita attorno al meraviglioso mondo degli animali.

E' presente un'ampia gamma di Brand dell'alimentazione «perché i nostri amici animali hanno spesso esigenze di gusto da soddisfare o intolleranze da tenere sotto controllo, e nella consulenza alla scelta migliore il personale del punto vendita ha la sua maggior forza - afferma la responsabile - siamo costantemente aggiornati e la nostra grande passione ci fa sentire vicini a ogni nostro cliente».

Nel reparto accessori è possibile trovare tutto ciò che occorre per chi pratica sport con il proprio amico a quattro zampe, per chi lo porta in viaggio, per l'igiene e cura e per il relax.

Due punti di grande effetto visivo sono sicuramente le cinquanta vasche di pesci tropicali, l'isola delle tartarughe e il gazebo dei roditori.

E' davvero difficile distogliere lo sguardo dalla ricchezza di colori delle varie specie di pesci presenti o non farsi conquistare dalla tenerezza dei coniglietti presenti nel gazebo! Ciò che rende sicuramente unico Zoo nel panorama dei pet shop è la gamma di servizi a 360° offerta ai clienti: è presente infatti il servizio toelettatura gestito dalla famosa Lorena Merati, insegnante e autrice di libri oltre che giudice di gara, e dal figlio Guelfo, handler e provetto toelettatore.

Inoltre il personale di ZooMegastore è costantemente supportato dalla supervisione di un veterinario. Non ci resta che invitarvi a entrare nel fantastico mondo ZOO e non dimenticate di portare con voi i vostri amici animali: per loro non mancano mai una carezza e una piccola dolcezza.

