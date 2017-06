Con riferimento all’articolo apparso su questo sito lo scorso 16 giugno, riguardante le dimissioni del consigliere del gruppo di maggioranza Marina Galbusera e la seduta del consiglio comunale del Comune de La Valletta sospeso per mancanza di quorum, ci corre l’obbligo di rettificare alcune inesattezze: la citata Marina Galbusera non era capogruppo di maggioranza, ma consigliere comunale semplice; il ruolo di capogruppo è invece di Carlo Mandelli. Al consigliere Paola Panzeri (che non è mai stato capogruppo consigliare, solo sindaco di Perego), sono infine state conferite le deleghe ad Edilizia privata e Urbanistica e Statuto e regolamenti, non ai Lavori pubblici. Nella Giunta, dopo le dimissioni di Emiliano Tamburini e Silvia Tresoldi, oltre al sindaco era rimasto anche l’assessore all’Ecologia Pierantonio Cogliati.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale