Un’occasione di preghiera e riflessione, ma anche di contemplazione artistica, le Quarantore in programma per questo fine settimana, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno, nella Chiesa di San Pietro. I fedeli avranno l'opportunità di raccogliersi nella casa del Signore e ammirare l'altare allestito con la Raggiera o Apparato delle Quarantore in onore della solennità del Corpus Domini. Lo stesso altare risalente al 1914 e intagliato dal Manzoni – anche se alcune parti sono del vecchio apparato del 1866 della vecchia chiesa parrocchiale - è uno tra i più belli, imponenti e particolari di tutta la Bergamasca, in quanto realizzato a piramidi in stile barocchetto. Alto 11 metri e largo 8 metri, conta undici cherubini, l’arcangelo Michele all’apice e la statua del pellicano sopra il tabernacolo; è tutto in legno in parte dorato, conta 239 candele. L'esposizione e adorazione comunitaria e personale si terranno nelle tre giornate alle 16 e alle 20.30, con l'animazione degli educatori Cre, sabato in mattinata e poi alle 16. Nel fine settimana due momenti saranno dedicati ai Vespri, alle 17, mentre alle 18 sarà celebrata regolarmente la Santa Messa; celebrazione eucaristica anche il sabato mattina alle 9, domenica alle 8 e 10.30. La funzione di domenica alle 18 sarà animata dal coro Jubilate di Ponteranica, che eseguirà la Messa Breve in Do Maggiore di Charles Gounod.

