La notizia dell’incidente, avvenuto in via Cavour a Sartirana nella primissima mattinata di lunedì scorso, 17 luglio, ha colpito e tenuto in apprensione i meratesi. Quest’oggi, a poco più di quarant’otto ore dal suo trasporto in elisoccorso all’ospedale di Varese, Lorenzo, 12 anni, è finalmente stato dimesso. “Sta bene” fanno sapere i suoi genitori, sollevati dopo tanta pena e preoccupazione. Pesto e ancora scioccato dall’accaduto, ma senz’altro in via di guarigione, ilragazzino ha potuto far ritorno a casa. Ad attenderlo gli amici e compagni della squadra di calcio oratoriana, che in questi giorni non hanno mancato di fargli sentire il loro affetto.Lorenzo si stava recando in bicicletta al centro estivo di via Matteotti a Merate, quando è finito contro un’autovettura di passaggio. La dinamica dell’inciente resta al vaglio della Polizia locale, sul posto per i rilievi.

