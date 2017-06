Sofia Maggioni ha reso grande l'equitazione lombarda. La cavallerizza ronchese, che si allena al centro ippico cernuschese “Il Cavigiolo” è stata selezionata dai tecnici lombardi per entrare a far parte della formazione che lo scorso sabato è scesa sul celebre circuito romano di Piazza di Siena per tentare di conquistare la prestigiosa “Coppa delle Regioni dei Giovani Flash Intesa San Paolo”. A soli 16 anni la giovane ronchese è diventata a sorpresa la protagonista della gran finale: insieme alla sua cavalla Oldenburg di nome “Conlanda M” Sofia si è trovata nella situazione di dover affrontare l'intero circuito senza penalità per portare a casa la coppa del primo posto. Una missione ardua che la cavallerizza allenata da Fabrizio Sonzogni è riuscita a portare a termine consegnando alla Lombardia la coppa del primo posto. Grande la soddisfazione per Sofia che da quando ha sei anni è in sella al cavallo e che da allora sognava una giornata del genere.

